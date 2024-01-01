Двойная жизнь (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Мелкий преступник внедряется в компанию золотой молодежи, чтобы обманом завладеть их деньгами, но влюбляется в дочь самого богатого человека Финляндии. «Двойная жизнь» — сериал о безумной афере, которой помешали настоящие чувства.



Рику Коскинен вместе с друзьями не прочь нарушить закон. В процессе он влезает в долги, отдать которые будет непросто. Но вот однажды Рику встречает Линду Кнаусс, дочь знаменитого финского бизнесмена, и у него появляется смелый план. Он притворяется членом уважаемой семьи и втирается Линде в доверие, чтобы потом похитить ее и потребовать выкуп. Втайне от друзей Рику надеется выставить себя ее спасителем и завоевать уважение ее отца. Поначалу все идет по плану, пока Рику не начинает влюбляться в Линду по-настоящему.



Удастся ли ему обвести девушку вокруг пальца и добиться ее расположения, вы узнаете, когда будете смотреть «Двойная жизнь». Сериал доступен онлайн на видеосервисе Wink.



Сериал Двойная жизнь 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.