Wink
Детям
Друзья ангелов
2-й сезон
16-я серия

Друзья ангелов (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

2010, Angel's Friends
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Герои популярного мультсериала – ученики «Золотой школы», где юные ангелы учатся вдохновлять людей на добрые поступки, а маленькие дьяволята – искушать на темные дела. Представителям двух лагерей запрещено общаться между собой, но девочка-ангелочек Раф и демон Сульфус нарушают это правило.

Сериал Друзья ангелов 2 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb