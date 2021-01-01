Доверься мне 2 сезон 19 серия смотреть онлайн

Воинственная императрица и император-интеллектуал меняются телами и обнаруживают, что жизнь вовсе не так безоблачна, как им казалось. Фэнтезийная мелодрама «Доверься мне» — аниме о том, как важно понимать даже самого ненавистного человека.



При китайском императорском дворе неспокойно. Император Сяо Цзиньюнь, любящий сидеть за научными работами, и его супруга Сюй Юй, выросшая в семье известного военного, постоянно спорят и на дух друг друга не переносят. Но вселенная приготовила для них сюрприз — однажды муж и жена загадочным образом меняются телами. Теперь каждого ожидают непривычные обязанности, от которых зависит судьба страны. Хотя они в меру собственных сил и умений решают выпавшие на их долю задачи, если император и императрица не смогут найти способ вернуться в собственные тела, то станут жертвами недоверия и придворных интриг.



Как необычные обстоятельства повлияют на их отношения, расскажет аниме «Доверься мне» 2021 года, смотреть онлайн которое вы сможете в подписке Amediateka на Wink.

