WinkСериалыДоверься мне1-й сезон3-я серия
Доверься мне (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.32017, Trust Me
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кэт — квалифицированная медсестра. Потеряв работу, она идeт на крайние меры, чтобы обеспечить жизнь дочери. Отчаявшись, женщина крадeт удостоверение врача, принадлежавшее лучшей подруге, и начинает новую жизнь в качестве доктора. Но прошлое ежедневно угрожает разрушить хрупкое равновесие.
Сериал Доверься мне 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДАРежиссёр
Джон
Александр
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- АЭАктёр
Альфред
Энок
- Актёр
Иман
Эллиотт
- ККАктриса
Кэти
Кларксон-Хилл
- Актриса
Шэрон
Смолл
- ДААктёр
Дэвид
Айрлэнд
- ЛЛАктриса
Лиза
Ливингстоун
- Актёр
Блейк
Харрисон
- ДССценарист
Дэн
Сефтон
- ДСПродюсер
Дэн
Сефтон
- НШПродюсер
Никола
Шиндлер
- ЙМОператор
Йен
Мосс
- ДКОператор
Джон
Конрой
- БОКомпозитор
Бен
Ононо