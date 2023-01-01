Доверься мне
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Доверься мне

Доверься мне (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Trust Me 2 сезона
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Кэт — квалифицированная медсестра. Потеряв работу, она идeт на крайние меры, чтобы обеспечить жизнь дочери. Отчаявшись, женщина крадeт удостоверение врача, принадлежавшее лучшей подруге, и начинает новую жизнь в качестве доктора. Но прошлое ежедневно угрожает разрушить хрупкое равновесие.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb