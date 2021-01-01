Доверься мне. Сезон 1. Серия 17
Доверься мне
1-й сезон
17-я серия
9.0
2021, Доверься мне. Сезон 1. Серия 17
Комедия, Мелодрама18+
Доверься мне 1 сезон 17 серия смотреть онлайн

О сериале

Воинственная императрица и император-интеллектуал меняются телами и обнаруживают, что жизнь вовсе не так безоблачна, как им казалось. Фэнтезийная мелодрама «Доверься мне» — аниме о том, как важно понимать даже самого ненавистного человека.

При китайском императорском дворе неспокойно. Император Сяо Цзиньюнь, любящий сидеть за научными работами, и его супруга Сюй Юй, выросшая в семье известного военного, постоянно спорят и на дух друг друга не переносят. Но вселенная приготовила для них сюрприз — однажды муж и жена загадочным образом меняются телами. Теперь каждого ожидают непривычные обязанности, от которых зависит судьба страны. Хотя они в меру собственных сил и умений решают выпавшие на их долю задачи, если император и императрица не смогут найти способ вернуться в собственные тела, то станут жертвами недоверия и придворных интриг.

Как необычные обстоятельства повлияют на их отношения, расскажет аниме «Доверься мне» 2021 года, смотреть онлайн которое вы сможете в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

8.1 IMDb