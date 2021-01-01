Домина. Серия 8
Wink
Сериалы
Домина
1-й сезон
8-я серия
9.02021, Domina
Драмы, Исторические18+

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Домина (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Масштабный исторический сериал о самой могущественной императрице Древнего Рима Ливии Друзилле. Юная Ливия была суровой девушкой и не давала себя в обиду. Но даже она не смогла остаться в стороне от придворных интриг. Ее отец Ливий, чтобы получить важного союзника, выдал дочь замуж за престарелого военачальника Тиберия Клавдия Нерона. Позже попытка объединить усилия с Брутом, убийцей Юлия Цезаря, привела его к политическому провалу, а Ливия и Нерон отправились в изгнание. Главной героине предстоит приложить немало усилий, чтобы взять власть в свои руки. О ее жизни расскажет сериал «Домина» (2021) — смотрите его онлайн на Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb