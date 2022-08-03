Домина (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Масштабный исторический сериал о самой могущественной императрице Древнего Рима Ливии Друзилле. Юная Ливия была суровой девушкой и не давала себя в обиду. Но даже она не смогла остаться в стороне от придворных интриг. Ее отец Ливий, чтобы получить важного союзника, выдал дочь замуж за престарелого военачальника Тиберия Клавдия Нерона. Позже попытка объединить усилия с Брутом, убийцей Юлия Цезаря, привела его к политическому провалу, а Ливия и Нерон отправились в изгнание. Главной героине предстоит приложить немало усилий, чтобы взять власть в свои руки. О ее жизни расскажет сериал «Домина» (2021) — смотрите его онлайн на Wink.
СтранаВеликобритания, Италия
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДЭРежиссёр
Дэвид
Эванс
- КМРежиссёр
Клэр
Маккарти
- ДГРежиссёр
Дебс
Гарднер-Патерсон
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- АЛАктёр
Алекс
Лани
- ММАктёр
Мэттью
МакНалти
- АЛАктриса
Алаис
Лоусон
- ЛОАктриса
Лиа
О’Прей
- ДДАктёр
Даррелл
Д’Силва
- КБАктриса
Кристин
Боттомли
- ББАктёр
Бен
Бэтт
- ИСМонтажёр
Изобель
Стефенсон
- БГМонтажёр
Бенжамин
Герштейн
- ТФОператор
Тим
Флеминг
- ДБОператор
Денсон
Бэйкер
- БВОператор
Бен
Вилер