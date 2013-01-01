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Доктор мафии (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, The Mob Doctor
Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Секреты семьи. Грейс с трудом удается жить двойной жизнью: заботиться о семье и работать на мафию в качестве врача. Константин отправляет ее к Данте Амато, бывшему конкуренту Моретти, который болен смертельно опасной и неизвестной болезнью. В то же время, в больнице ей вместе с коллегой и другом Бреттом Робинсоном приходится лечить молодую невесту, страдающую расстройством психики. Грейс рассказывает своему брату Нэйту об уговоре с Константином. Позднее он обращается к Константину с просьбой подыскать ему работу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные

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