Доктор мафии (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Грейс Девлин - опытный врач-хирург. Чтобы спасти брата, она берет на себя его долг перед мафией и заключает сделку с гангстером Полом Моретти. Согласно уговору, она должна выполнять все, что ей скажут. Девушка не знает, что частью ее обязанностей станет убийство пациента - Моретти приказывает ей убрать человека, находящегося под программой защиты свидетелей. Грейс отказывается, и Моретти начинает ее преследовать. Чтобы выжить, она обращается к Константину, бандиту, который когда-то отошел от дел. Константин готов ей помочь, ведь он планирует лишить Моретти влияния. Он советует Грейс покинуть Чикаго, так как она слишком много знает. В случае если она останется, Константин готов защищать ее, но тогда она окажется в долгу уже перед ним.



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