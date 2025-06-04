Доктор Эль (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Дерзкая и упрямая судмедэксперт проводит собственные расследования, уверенная, что никто не сможет добиться справедливости, кроме нее. Ироничный французский детектив «Доктор Эль» — сериал о женщине, готовой нарушать правила, чтобы докопаться до правды.



Александра Эль работает судмедэкспертом в Университете Бордо. Она эксцентрична, талантлива и не позволяет загонять себя в рамки. Доктор Эль уверена, что ее главная миссия — добиться, чтобы жестокие преступления были наказаны, даже если для этого приходится идти наперекор закону и полиции. Вместе с молодым ассистентом Тео они пускаются в самые невероятные приключения, чтобы развязывать языки как мертвым, так и живым.



Присоединиться к ним поможет сериал «Доктор Эль». Смотреть онлайн его вы сможете на Wink.

