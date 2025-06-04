Доктор Эль (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Доктор Эль. Сезон 1. Серия 7
8.72018, Доктор Эль. Сезон 1. Серия 7
Триллер, Драма18+

О сериале

Дерзкая и упрямая судмедэксперт проводит собственные расследования, уверенная, что никто не сможет добиться справедливости, кроме нее. Ироничный французский детектив «Доктор Эль» — сериал о женщине, готовой нарушать правила, чтобы докопаться до правды.

Александра Эль работает судмедэкспертом в Университете Бордо. Она эксцентрична, талантлива и не позволяет загонять себя в рамки. Доктор Эль уверена, что ее главная миссия — добиться, чтобы жестокие преступления были наказаны, даже если для этого приходится идти наперекор закону и полиции. Вместе с молодым ассистентом Тео они пускаются в самые невероятные приключения, чтобы развязывать языки как мертвым, так и живым.

Присоединиться к ним поможет сериал «Доктор Эль». Смотреть онлайн его вы сможете на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb