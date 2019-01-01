Доказанная невиновность. Сезон 1. Серия 13
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Доказанная невиновность
1-й сезон
13-я серия

Доказанная невиновность (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2019, Proven Innocent
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отважная юристка Мадлен Скотт готова на всe во имя справедливости. Она посвятила жизнь защите ложно обвиненных, потому что не понаслышке знает о судебном беспределе. В юности Мадлен вместе с братом попали за решетку за убийство, которого не совершали.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доказанная невиновность»

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