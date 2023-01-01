Доказанная невиновность (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Команда юристов спасает людей, попавших в тюрьму по ложным обвинениям. Мадлен Скотт, несправедливо обвиненная в убийстве, выходит на свободу спустя десять лет после заключения. Поняв, что тысячи таких же невинных жертв остаются без, Мадлен создает собственную юридическую фирму и начинает защищать их интересы.



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