Доказанная невиновность
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Доказанная невиновность

Доказанная невиновность (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Proven Innocent 1 сезон
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Команда юристов спасает людей, попавших в тюрьму по ложным обвинениям. Мадлен Скотт, несправедливо обвиненная в убийстве, выходит на свободу спустя десять лет после заключения. Поняв, что тысячи таких же невинных жертв остаются без, Мадлен создает собственную юридическую фирму и начинает защищать их интересы.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доказанная невиновность»

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