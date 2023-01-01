Доказанная невиновность (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Proven Innocent 1 сезон
Драмы, Детективы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Команда юристов спасает людей, попавших в тюрьму по ложным обвинениям. Мадлен Скотт, несправедливо обвиненная в убийстве, выходит на свободу спустя десять лет после заключения. Поняв, что тысячи таких же невинных жертв остаются без, Мадлен создает собственную юридическую фирму и начинает защищать их интересы.
Все сезоны сериала Доказанная невиновность смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные, Детективы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- Режиссёр
Рашаад
Эрнесто Грин
- РЛАктриса
Рашель
Лефевр
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- ВКАктёр
Винсент
Картайзер
- РСАктёр
Райли
Смит
- КОАктриса
Клер
О’Коннор
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- КЛАктриса
Катрин
Лидстоун
- ДЭСценарист
Дэвид
Эллиот
- ААСценарист
Адам
Армус
- ДССценарист
Дэнни
Стронг
- ААПродюсер
Адам
Армус
- Продюсер
Тина
Мэбри
- ДСПродюсер
Дэнни
Стронг
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- КМХудожница
Кэтрин
Моррисон
- ЧВОператор
Чекко
Варезе
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири