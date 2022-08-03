Доказанная невиновность (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Отважная юристка Мадлен Скотт готова на всe во имя справедливости. Она посвятила жизнь защите ложно обвиненных, потому что не понаслышке знает о судебном беспределе. В юности Мадлен вместе с братом попали за решетку за убийство, которого не совершали.

