Дитя раздора (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Семья Лиды и Павла внешне кажется идеальной, но за красивым фасадом скрывается неприглядная изнанка — Павел бьёт и изменяет жене. Лида об изменах ничего не знает, а жестокость Павла готова прощать бесконечно: для неё семья — смысл жизни. Павлу же семья и дети нужны только для поддержания имиджа. Брак рушится, когда Павел поднимает руку на сына. Начинается процесс развода и отчаянная борьба за детей. Чтобы остановить Лиду, Павел обвиняет её в покушении на убийство и инсценирует похищение их маленькой дочери, которая в процессе «похищения» действительно пропадает… Лида вступает в схватку с бывшим мужем, и у нее нет права на ошибку.

