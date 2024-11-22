Дитя раздора. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Дитя раздора
1-й сезон
2-я серия

Дитя раздора (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22023, Дитя раздора. Сезон 1. Серия 2
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семья Лиды и Павла внешне кажется идеальной, но за красивым фасадом скрывается неприглядная изнанка — Павел бьёт и изменяет жене. Лида об изменах ничего не знает, а жестокость Павла готова прощать бесконечно: для неё семья — смысл жизни. Павлу же семья и дети нужны только для поддержания имиджа. Брак рушится, когда Павел поднимает руку на сына. Начинается процесс развода и отчаянная борьба за детей. Чтобы остановить Лиду, Павел обвиняет её в покушении на убийство и инсценирует похищение их маленькой дочери, которая в процессе «похищения» действительно пропадает… Лида вступает в схватку с бывшим мужем, и у нее нет права на ошибку.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг