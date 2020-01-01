Дино-рыцари. Путешествие во времени (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Главные герои фантастического приключенческого мультсериала - динозавры и дети, пытающиеся им помочь. События развиваются в прошлом, настоящем и будущем города Динолэнд. Чтобы спасти динозавров, а также защитить прошлое, настоящее и будущее Динолэнда, ребята вступают в борьбу с темными силами армии Старза. Теперь они настоящие Дино рыцари!.В масштабной финальной битве поверженный Старз погибнет, динозавры будут спасены, а временной туннель из будущего в прошлое закроется навсегда. Сериал не оставит равнодушным юного зрителя, так как в увлекательных историях отражена забота главных героев о Земле и ее жителях, а также их моральные ценности: гуманность, дружелюбие, преданность и постоянная готовность спасать тех, кто в беде



Сериал Дино-рыцари 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.