Дикарка на миллиард (сериал, 2025) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

У молодого миллиардера Алекса нет выбора: чтобы сохранить состояние, ему срочно нужен наследник. И мать сватает ему подходящую девушку Эвелин. Но капризная красавица, узнав о его болезни, с насмешкой отказывается выходить за «калеку». Отчаявшись, ее отец предлагает подмену — старшую дочь Лару, которая воспитывается в индейском племени, и предлагает ее вместо Эвелин. Девушка-дикарка совсем не подготовлена к светской жизни в городе. Алекс воспринимает ее как невоспитанную чудачку, но их вынужденное соседство преподносит первый сюрприз: древние травы и обряды Лары облегчают его мучительную болезнь. Теперь ему предстоит смириться с чудаковатой женой и научить ее правилам светской жизни. Постепенно миллиардер влюбляется в дикарку. Но сможет ли он защитить свою любовь, когда могущественная мать Лары, вождь племени, объявится, чтобы вернуть дочь и выдать ее замуж за другого?

