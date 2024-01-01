Девушка-гик. Сезон 1. Серия 1
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Девушка-гик (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Девушка-гик. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+

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О сериале

Харриет — неуклюжая школьница-ботаник. Она прекрасно разбирается в физике и математике, знает множество странных фактов из биологии и истории, но ничего не понимает в моде. От нее также ускользают тонкости социального взаимодействия. Девушка бывает резковатой и неловкой в общении. Но именно на нее обращает внимание агент известного модного агентства и приглашает стать моделью.

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Страна
США, Канада, Великобритания
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb