WinkСериалыДевушка-гик1-й сезон
Девушка-гик (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Девушка-гик. Сезон 1 1 серия
Драма, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Харриет — неуклюжая школьница-ботаник. Она прекрасно разбирается в физике и математике, знает множество странных фактов из биологии и истории, но ничего не понимает в моде. От нее также ускользают тонкости социального взаимодействия. Девушка бывает резковатой и неловкой в общении. Но именно на нее обращает внимание агент известного модного агентства и приглашает стать моделью.
Сериал Девушка-гик 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Канада, Великобритания
ЖанрКомедия, Драма
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb