Девушка-гик (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Харриет — неуклюжая школьница-ботаник. Она прекрасно разбирается в физике и математике, знает множество странных фактов из биологии и истории, но ничего не понимает в моде. От нее также ускользают тонкости социального взаимодействия. Девушка бывает резковатой и неловкой в общении. Но именно на нее обращает внимание агент известного модного агентства и приглашает стать моделью.



