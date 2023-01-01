Дети пацанов. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Дети пацанов
1-й сезон
4-я серия
8.22023, Дети пацанов. Сезон 1. Серия 4
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Дети пацанов (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный сериал о людях, родители которых занимались криминалом в 90-х.

Уникальный проект исследует, как изменилась Россия за 30 лет, через судьбы детей криминальных элементов. Среди героев — Даша Карпович, которая в детстве стала свидетельницей убийства отца-авторитета, но справилась со своей травмой и начала помогать людям с похожим прошлым как психолог. Кроме того, вы узнаете истории музыканта Антона Солоника, чей папа был киллером, и коуча Екатерины Плотко, отец которой погиб, связавшись с криминалом. Слово также получат люди, которые в 90-х сами вели преступную деятельность, а понять психологию бандитов и тех, кто рос рядом с ними, помогут популярный психолог Елена Новоселова и потомственный психиатр Ольга Бухановская, чей отец добился признания от Чикатило.

Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, как выживали «Дети пацанов» — сериал 2023 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

Жанр
Документальный
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг