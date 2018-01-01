Детективы (сериал, 2018) сезон 13 серия 724 смотреть онлайн

Главные герои сериалити ― отставные майоры полиции Игорь Лукин и Алексей Насонов, которые занялись частным сыском и открыли собственное детективное агентство. Каждая серия ― новое дело из практики Лукина и Насонова, которым под силу раскрыть любое, даже самое запутанное, преступление.

