Держи Краба
1-й сезон
Держи Краба (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Подводные жители раз за разом устраивают концерты для себя и окружающих. Самый музыкальный мультсериал о морских приключениях.

Краб Эрик, осьминог Жора, кальмар Сид и их многочисленные друзья ни дня не проводят без песни. Они поют и пляшут, а в качестве инструментов используют все, что попадется под клешню или щупальце. Оказывается, морские жители вовсе не так молчаливы, как мы привыкли о них думать, а их мир наполнен самыми разными звуками и мелодиями. Любое событие здесь превращается в веселый концерт, а зрителям остается только подпевать.

Страна
Кипр
Жанр
Семейный, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.4 КиноПоиск