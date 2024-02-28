Держи Краба (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Подводные жители раз за разом устраивают концерты для себя и окружающих. Самый музыкальный мультсериал о морских приключениях.



Краб Эрик, осьминог Жора, кальмар Сид и их многочисленные друзья ни дня не проводят без песни. Они поют и пляшут, а в качестве инструментов используют все, что попадется под клешню или щупальце. Оказывается, морские жители вовсе не так молчаливы, как мы привыкли о них думать, а их мир наполнен самыми разными звуками и мелодиями. Любое событие здесь превращается в веселый концерт, а зрителям остается только подпевать.



