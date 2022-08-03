В маленьком селе Пышкино, где-то в российской глубинке, живет парень - обаятельный, но уж очень непутевый Костя Пышкин. Костя всем готов помочь, вот только на свой дом и семью времени не хватает. Давно пора любимой жене Гале внимание уделить, да тут выясняется, что на Пышкино положил глаз некий олигарх - земля продана, жителям села грозит расселение, да еще и за Галей ухаживать принялся. Пышкинцы решают устроить олигарху "теплый" прием. Они возводят баррикады, пишут транспаранты с угрожающими лозунгами. А самое ответственное задание достается Косте...

