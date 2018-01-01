WinkСериалыДеревенская комедия1-й сезон
Деревенская комедия (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
2009, Деревенская комедия 10 серий
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В маленьком селе Пышкино, что затерялось в российской глубинке, живет обаятельный, но непутевый Костя Пышкин, который то и дело влипает в разные истории. Его жена Галя стоически переносит все злоключения муженька — но надолго ли хватит еe терпения? Тем более, что в Пышкино приехал со всех сторон положительный олигарх, и начал оказывать Гале знаки внимания. Кого она выберет — непутевого муженька или мужчину без недостатков?