День мертвецов. Сезон 1. Серия 4
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4-я серия

День мертвецов (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.62021, Day of the Dead
Ужасы, Боевики18+

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Сюжет

Зомби-апокалипсис заставляет шестерых совершенно незнакомых людей объединиться, чтобы переждать первую волну нашествия. Им нужно продержаться хотя бы 24 часа, пока ситуация не стабилизируется. День мертвецов запомнят все, кто сумеет его пережить.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Боевики

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «День мертвецов»

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