День мертвецов
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День мертвецов

День мертвецов (сериал, 2021) смотреть онлайн

7.62021, Day of the Dead 1 сезон
Ужасы, Боевик18+

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О сериале

Зомби-апокалипсис заставляет шестерых совершенно незнакомых людей объединиться, чтобы переждать первую волну нашествия. Им нужно продержаться хотя бы 24 часа, пока ситуация не стабилизируется. День мертвецов запомнят все, кто сумеет его пережить.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Боевик

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «День мертвецов»