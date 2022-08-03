День мертвецов (сериал, 2021) смотреть онлайн
7.62021, Day of the Dead 1 сезон
Ужасы, Боевик18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- СКРежиссёр
Стивен
Костански
- ДГРежиссёр
Джем
Гаррард
- ЖГРежиссёр
Жаки
Гулд
- КТАктёр
Кинэн
Трэйси
- ДДАктёр
Дэниэл
Доэни
- НМАктриса
Натали
Малайка
- МФАктриса
Миранда
Фригон
- ДЛАктёр
Деян
Лойола
- МХАктриса
Морган
Холмстром
- КДАктриса
Кристи
Доун Динсмор
- МДАктёр
Майк
Допуд
- КОАктёр
Кевин
О’Грэйди
- ДРСценарист
Джаред
Риве
- ДАСценарист
Джордж
А. Ромеро
- ДЧПродюсер
Доран
Чандлер
- МДПродюсер
Мэтт
Дрэйк
- ДГПродюсер
Джеймс
Гленн Дьюделсон
- РФПродюсер
Роберт
Франклин Дьюделсон
- СДМонтажёр
Саймон
Дэвидсон