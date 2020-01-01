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4 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн
2020, Деление многозначного числа на однозначное
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Сезоны и серии
4 класс. Математика. Повтор изученного материала. Сезон 14 класс. Математика. Умножение и деление трехзначных чисел. Сезон 24 класс. Математика. Многозначные числа. Сезон 34 класс. Математика. Единицы измерения. Сезон 44 класс. Математика. Лучи, углы, треугольники и четырёхугольники. Сезон 54 класс. Математика. Операции с многозначными числами. Сезон 64 класс. Математика. Решение уравнений. Сезон 74 класс. Математика. Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Сезон 84 класс. Математика. Деление на числа, оканчивающиеся нулями. Сезон 94 класс. Математика. Умножение на двузначное и трёхзначное число. Сезон 104 класс. Математика. Деление на двузначное число. Сезон 114 класс. Математика. Деление на двузначное и трёхзначное число. Сезон 124 класс. Математика. Повторение . Сезон 13
- 0+5 мин
4 класс. Математика
Сезон 7 Серия 1
- 0+11 мин
4 класс. Математика
Сезон 7 Серия 2
- 0+5 мин
4 класс. Математика
Сезон 7 Серия 3
- 0+6 мин
4 класс. Математика
Сезон 7 Серия 4
- 0+8 мин
4 класс. Математика
Сезон 7 Серия 5
- 0+16 мин
4 класс. Математика
Сезон 7 Серия 6
- 0+9 мин
4 класс. Математика
Сезон 7 Серия 7
- 0+9 мин
4 класс. Математика
Сезон 7 Серия 8
- 0+11 мин
4 класс. Математика
Сезон 7 Серия 9
Сюжет
На этом уроке мы рассмотрим деление многозначного числа на однозначное число. Вспомним приемы устного деления многозначных чисел на удобное однозначное число. Отработаем технику деления многозначных чисел столбиком.
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