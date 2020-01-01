4 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы рассмотрим деление многозначного числа на однозначное число. Вспомним приемы устного деления многозначных чисел на удобное однозначное число. Отработаем технику деления многозначных чисел столбиком.





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