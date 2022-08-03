Wink
Дарья (сериал, 2001) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

2001, Daria 5
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Это девушка из сериала Бивис и Батт-Хед. Она практически не изменилась. Гламурная младшая сестрeнка-подросток и родители, зацикленные на карьерном росте, дают ей множество поводов для иронии и язвительных комментариев.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

