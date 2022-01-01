Дарби и Джоан (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Двое незнакомцев в возрасте сходятся из-за любви к расследованиям. Детектив с обаятельным дуэтом и красивыми локациями побережья Австралии — сериал «Дарби и Джоан» предлагает спокойный ход повествования и настоящую химию между актерами, которым за 60.



В размеренный быт медсестры на пенсии Джоан Кирхоуп врывается несчастье. Ее муж загадочным образом погибает в Австралии, хотя перед поездкой сказал, что отправится в Испанию. Джоан решает сама посетить далекий материк, чтобы найти ответы. По дороге у нее случаются неприятности с машиной, и она знакомится с полицейским в отставке Джеком Дарби. Единственным его компаньоном уже много лет служит верный пес, но все меняется, когда он встречает Джоан. Вместе им предстоит раскрыть немало преступлений и объехать всю Австралию.



