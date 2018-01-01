8.12018, Чудо-дино (из школы Эр). Сезон 1. Серия 13
Мультсериалы, Приключения6+
Чудо-дино (из школы Эр) (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Трое друзей-второклассников находят маленького дракончика Дино, обладающего невероятными способностями. С этого момента их школьная жизнь переворачивается, наполняясь приключениями, загадками и волшебством. Фэнтезийный мультсериал с яркой красивой графикой, обаятельными героями и захватывающей историей о дружбе и храбрости.