Числа. Пять чисел, которые изменили мир. Серия 1
Wink
Детям
Числа. Пять чисел, которые изменили мир
1-й сезон
1-я серия

Числа. Пять чисел, которые изменили мир (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2016, Числа. Пять чисел, которые изменили мир. Серия 1
Документальный6+

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О сериале

До неба слишком далеко, а земля велика для измерения. Как появились эти значения? Числа, не существующие в реальном мире, могут указать нам новый путь. Благодаря им были совершены важные математические открытия, а цивилизация продвинулась вперeд.

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Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

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