Числа. Пять чисел, которые изменили мир
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Числа. Пять чисел, которые изменили мир

Числа. Пять чисел, которые изменили мир (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Числа. Пять чисел, которые изменили мир 1 сезон
Документальные6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

До неба слишком далеко, а земля велика для измерения. Как появились эти значения? Числа, не существующие в реальном мире, могут указать нам новый путь. Благодаря им были совершены важные математические открытия, а цивилизация продвинулась вперeд.

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