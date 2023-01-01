Числа. Пять чисел, которые изменили мир (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Числа. Пять чисел, которые изменили мир 1 сезон
Документальные6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
До неба слишком далеко, а земля велика для измерения. Как появились эти значения? Числа, не существующие в реальном мире, могут указать нам новый путь. Благодаря им были совершены важные математические открытия, а цивилизация продвинулась вперeд.
Все сезоны сериала Числа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.