Чикаго в огне. Сезон 1. Серия 14
Wink
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Чикаго в огне (сериал, 2012) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

9.62012, Chicago Fire
Драмы18+

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О сериале

Захватывающий драматический сериал о сотрудниках чикагской пожарной части № 51. Ежедневные рабочие подвиги пожарных, спасателей и парамедиков соседствуют с личными проблемами, предательством, изменами, потерями и тяжелыми потрясениями, которые также приходится переживать отважным героям.

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Страна
США
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чикаго в огне»