Чи. Сезон 4. Серия 2
Wink
Сериалы
Чи
4-й сезон
2-я серия

Чи (сериал, 2021) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

2021, The Chi
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Герои сериала — жители бедных южных районов Чикаго со сложной криминогенной обстановкой. Афроамериканцы, живущие здесь, вынуждены каждый день рисковать жизнью и искать возможность заработать. Подростки, живущие в Чикаго, быстро взрослеют. Таков и Алекс Хибберт: мальчику придeтся рано распрощаться с детскими мечтами и приложить серьeзные усилия, чтобы чего-то добиться в жизни.

Сериал Чи 4 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чи»