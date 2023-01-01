Чи
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Чи

Чи (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, The Chi 3 сезона
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Драма о взрослении и жизни в бедном квартале Чикаго. В южной части Чикаго каждый пытается вести нормальную жизнь: взрослые держатся за свою работу, молодые люди ищут способ заработать денег, дети развлекаются между уроками.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чи»

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