Чи (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Драма о взрослении и жизни в бедном квартале Чикаго. В южной части Чикаго каждый пытается вести нормальную жизнь: взрослые держатся за свою работу, молодые люди ищут способ заработать денег, дети развлекаются между уроками.



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