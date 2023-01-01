Чи (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, The Chi 3 сезона
Драмы18+
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Сюжет
Драма о взрослении и жизни в бедном квартале Чикаго. В южной части Чикаго каждый пытается вести нормальную жизнь: взрослые держатся за свою работу, молодые люди ищут способ заработать денег, дети развлекаются между уроками.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ГМРежиссёр
Ганджа
Монтейру
- Актёр
Джейкоб
Латимор
- АРАктёр
Алекс
Р. Хибберт
- ШБАктёр
Шэймон
Браун мл.
- ЙРАктриса
Йолонда
Росс
- ББАктриса
Биргунди
Бэйкер
- ККАктёр
Кёртисс
Кук
- ДДАктриса
Дженесис
Денис Хейл
- ЛДАктёр
Люк
Джеймс
- ЛУСценарист
Лина
Уэйте
- Продюсер
Коммон
- РФПродюсер
Рик
Фамуйива
- АКПродюсер
Аарон
Каплан
- КБХудожник
Кендалл
Беннетт
- ФГХудожница
Фернанда
Герерро
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- ХММонтажёр
Хантер
М. Вия
- НРОператор
Нэйтан
Рэй Сэлтер
- ПУКомпозитор
Патрик
Уоррен
- ВЖКомпозитор
Вайклеф
Жан