Черный понедельник. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Черный понедельник
3-й сезон
6-я серия
7.82021, Black Monday
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Черный понедельник (сериал, 2021) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. Судьба столкнет их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка.

Сериал Черный понедельник 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг