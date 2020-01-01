Черный понедельник (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Черный понедельник. Сезон 2. Серия 4
Черный понедельник
2-й сезон
4-я серия
7.82020, Black Monday
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Брокер Морис — прожженный ветеран трейдинговой индустрии. Блэйр — подающий надежды новичок, считающий, что он придумал идеальный алгоритм, который позволит зарабатывать баснословные суммы. Судьба столкнет их вместе в преддверии крупнейшей катастрофы в истории мирового фондового рынка.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

