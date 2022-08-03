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Черные паруса (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Black Sails
Боевик, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1715 год. Золотой век — вершина пиратства в Карибском море. Остров бывшей британской колонии Нью-Провиденс является территорией беззакония. Самым грозным из них является капитан Флинт. Но британский флот возвращается в эти воды, угрожая уничтожить Флинта и его команду.

Страна
ЮАР, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные паруса»