«Я съел вареное яйцо и сварился». Биолог Александр Панчин о современных научных заблуждениях
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Час Speak
1-й сезон
«Я съел вареное яйцо и сварился». Биолог Александр Панчин о современных научных заблуждениях

Час Speak (сериал, 2019) сезон 1 серия 126 смотреть онлайн

2019, «Я съел вареное яйцо и сварился». Биолог Александр Панчин о современных научных заблуждениях
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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