Час Speak (сериал, 2019) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн

Сюжет

Программа канала RTVI в популярном формате интервью. Гостями студии становятся лидеры мнений из самых разных сфер жизни: культуры, политики, шоу-бизнеса, журналистики и блогинга. Вместе с ведущим они обсуждают самые актуальные инфоповоды, не забывая рассказывать о том, что волнует лично их.



Сериал Климатолог Владимир Семенов: «Вопрос глобальных изменений климата сильно политизирован» 1 сезон 83 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.