WinkСериалыЧадо из ада3-й сезон2-я серия
8.82023, Чадо из ада. Сезон 3. Серия 2
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Чадо из ада (сериал, 2023) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
- 18+65 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 1
- 18+72 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 2
- 18+73 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 3
- 18+73 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 4
- 18+73 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 5
- 18+65 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 6
- 18+68 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 7
- 18+68 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 8
- 18+72 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 9
- 18+71 мин
Чадо из ада
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Родители избалованных подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на 4 дня в обычные, часто многодетные семьи, чтобы мажоры пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды и вышли из эксперимента другими.