Чадо из ада. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Чадо из ада
2-й сезон
3-я серия
8.92022, Чадо из ада. Сезон 2. Серия 3
Реалити - шоу18+
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Чадо из ада (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Родители избалованных подростков обращаются за помощью, а их капризных и неуправляемых чад отправляют на 4 дня в обычные, часто многодетные семьи, чтобы мажоры пожили другой жизни, научились новому и изменили свой потребительский подход и взгляды и вышли из эксперимента другими.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
55 мин / 00:55

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