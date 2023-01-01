Бюро находок. Серия 3
Wink
Детям
Бюро находок
1-й сезон
3-я серия

Бюро находок (мультсериал, 1983) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.71983, Бюро находок. Серия 3
Мультсериалы0+

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Сюжет

Поучительный и добрый сборник мультфильмов о бравых сотрудниках маленького Бюро находок. Маленькие растеряшки могут быть спокойны: пeс Тишка, попугай Степаныч и дедушка-заведующий найдут что угодно. Главное — не волноваться понапрасну и не терять доброту своего сердца.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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