Комедийная дорама c бывшей участницей группы After School Наной о простой офисной работнице с обостренным чувством справедливости, которая решается пробиться в большую политику. Молодой чиновник Со Конмен неотступно придерживается принципов, но испытывает трудности с продвижением по службе. Он раздражителен и слишком прямолинеен, поэтому его переводят в отдел онлайн-поддержки. Молодая и взбалмошная Ку Сера постоянно обращается в поддержку и жалуется буквально на все — от происхождения соленых креветок до вышедшего из строя табло с расписанием автобусов. Из-за своего непростого характера она уже сменила кучу мест работы, а ее постоянные жалобы заставили уволиться уже нескольких чиновников. Но Конмен так просто не сдается. Когда Сера сообщает о неправильно припаркованной машине, он выезжает на место, чтобы встретиться с девушкой. Очень быстро эти двое понимают, что из них выйдет неплохая команда — но сперва Сера должна найти работу. А тут как раз открывается должность представителя округа. Смогут ли Сера и Конмен изменить жизнь в Корее к лучшему, расскажет дорама «Бюллетень» — смотреть онлайн с русской озвучкой ее можно на Wink уже сейчас!

