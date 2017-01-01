Бунтарь Хон Гиль Дон (сериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Бунтарь Хон Гиль Дон. Сезон 1. Серия 18
Бунтарь Хон Гиль Дон
1-й сезон
18-я серия
9.22017, Yeokjeok: baekseongeul humchin dojeok
Драма, Исторический16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о широко известном корейском народном герое Хон Гиль-доне.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb