Булл (сериал, 2017) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
8.82017, Bull
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Остроумный сериал с юридическими головоломками для тех, кто без ума от «Менталиста» и «Обмани меня». Доктор Джейсон Булл — основатель успешной фирмы судебного консалтинга. Победа клиента — его победа, в арсенале дерзкого харизматика имеется: блестящая команда, наука и мощная интуиция. И следить за этим чертовски интересно.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- БРРежиссёр
Бетани
Руни
- МУАктёр
Майкл
Уэтерли
- ЖКАктриса
Женева
Карр
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Киршнер
- Актёр
Кристофер
Нил Джексон
- ФРАктёр
Фредди
Родригес
- ММАктриса
Маккензи
Миэн
- Актриса
Яра
Мартинес
- АЛАктриса
Анна
Люсия Аттанасио
- ИМАктриса
Инна
Муратова
- ДУАктриса
Джэззи
Уильямс
- ПАСценарист
Пол
Аттанасио
- ГГПродюсер
Гленн
Гордон Карон
- ПАПродюсер
Пол
Аттанасио
- Продюсер
Др.
Филлип С. МакГроу
- ДВХудожник
Дерек
Ванг
- ДБОператор
Джон
Б. Аронсон
- ДВОператор
Дерик
В. Ундершульц
- ИЖОператор
Игорь
Жадю-Лилло
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо
- ШККомпозитор
Шон
Коллери