Булл (сериал, 2017) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

8.82017, Bull
Драма, Комедия18+

О сериале

Остроумный сериал с юридическими головоломками для тех, кто без ума от «Менталиста» и «Обмани меня». Доктор Джейсон Булл — основатель успешной фирмы судебного консалтинга. Победа клиента — его победа, в арсенале дерзкого харизматика имеется: блестящая команда, наука и мощная интуиция. И следить за этим чертовски интересно.

