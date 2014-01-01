Большой папа (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Развлекательно-воспитательная передача спортсмена и депутата Николая Валуева о радостях отцовства.

Боксер приходит в гости к знаменитым семьям, узнает их секреты воспитания детей и бесплатно делится собственным опытом.

Наблюдать за тем, как известные папы проводят время со своими малышами, будет особенно приятно и интересно, если передачу 2014 года «Большой папа» бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве.

Николай Валуев на своем примере доказывает, что для настоящего мужчины нет большей радости, чем возиться с своим чадом и помогать ему открывать мир. Рубрика «Дневник Большого папы» — это семейный видеоархив Николая, посвященный его сыновьям Грише, Сереже и дочке Ирочке. Зрители также могут увидеть кулинарные мастер-классы в «Папиной кухне», узнать о суперспособностях отцов в «СуперПапе», посмеяться над их причудами в «Папах из сети» и оценит физическую подготовку в «Папиной силе».



