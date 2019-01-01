Большая проблема (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Корейская дорама о фотожурналисте, которому после скандала приходится стать папарацци. Хан Сокчу работает в крупной корейской газете и пытается заработать на операцию для своей дочери. Однажды ему удается заснять, как известный доктор насилует актрису. Сокчу надеется, что поднявшийся скандал позволит ему продвинуться по карьерной лестнице, но вместо этого получает удар по собственной репутации. Доктор совершает самоубийство, а актриса признается, что они пытались держать свои отношения в секрете. Сокчу теряет работу, семью и даже оказывается в тюрьме. Несколько лет спустя он встречает Чи Сухён – редакторку крупного желтого издания. Ей как раз нужен фотограф, а Сокчу – работа. Так он становится папарацци, но он еще не знает, что новая начальница тоже связана со скандалом из его прошлого. Во что выльется их сотрудничество, увидите, посмотрев дораму «Большая проблема» с русской озвучкой онлайн на Wink.





Сериал Большая проблема 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.