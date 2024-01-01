Бокс. Кубок России 2024 (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Худоян vs Туприн
Бокс. Кубок России 2024
1-й сезон
Спортивный, Спортивный18+

Кубок России среди мужчин имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова с участием сильнейших боксёров страны. На кону место в сборной страны, которая отправится на Всемирные Игры Дружбы, Игры БРИКС и многие другие значимые международные старты под флагом Российской Федерации.

